Süper Lig'de 27 hafta sonunda elde ettiği 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor.
TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçına özel taktik!
Trabzonspor haberi | Bordo-mavililer, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın derbi maçına özellikle hazırlandığı öğrenildi. İşte Avcı'nın sarı-lacivertlilere uygulayacağı taktik... (TS spor haberi)
Bu sezon oynadığı derbilerde hiç kaybetmeyen ve 4 maçta 3 galibiyet elde eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri Kadıköy'den galibiyetle ayrılarak tarafına yeni bir zafer daha yaşatmak istiyor.
Abdullah Avcı son haftalardaki oyun stratejisinden ödün vermeyi düşünmüyor. Bordo-Mavililer Fenerbahçe, Altay veya stoperleri ile oyuna başladığı andan itibaren 3 hatta 4 kişilik şok pres uygulayacak.