Trabzon bu sezon ligde çıktığı 12 deplasmanda sadece 1 kez kaybetti. O yenilgi de Antalya'da geldi. Fotomaç'ın haberine göre; 16. haftada Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer dış sahada oynadığı diğer 11 maçın 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı. Deplasmanda hanesine 29 puan yazdırdı.