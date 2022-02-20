Trabzon bu sezon ligde çıktığı 12 deplasmanda sadece 1 kez kaybetti. O yenilgi de Antalya'da geldi. Fotomaç'ın haberine göre; 16. haftada Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer dış sahada oynadığı diğer 11 maçın 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı. Deplasmanda hanesine 29 puan yazdırdı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına deplasmanda tek yenilgi aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu sezon 12 deplasman maçında sadece 1 mağlubiyet aldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 06:40