Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." denildi.
Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması! 1 oyuncunun testi pozitif
Son dakika Trabzonspor haberi | Bordo-mavililerde soğuk algınlığı belirtileri gösteren 1 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 12:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022- 13:27
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.