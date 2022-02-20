Andreas Cornelius suskunluğuna Alanya maçında son vermeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre; En son 22. haftada oynanan ve 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarsan Danimarkalı forvet, 3 haftadır sessiz. Konyaspor maçında asist yapan 28 yaşındaki yıldızın bir topu direkten dönmüştü. Hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlanan Cornelius, Alanya'da hasreti bitirmek istiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius suskunluğunu bozmak istiyor!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerin golcüsü Andreas Cornelius, bu maçta suskunluğunu bozmak istiyor. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 06:40