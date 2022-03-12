Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Fırtına bu maçı da kazanarak rekorunu sürdürmek ve zirvedeki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, DENSWIL, AHMETCAN, TRONDSEN, SIOPIS, BAKASETAS, A. ÖMÜR, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

GÖZTEPE: İRFAN CAN, KERİM, ARSLANAGİC, ANGEL, BERKAN, NWOBODO, AYTAÇ, SONER, HALİL, DI SANTO, NDIAYE

SAHASINDA YENİLMEZLİĞİ 1 YILI GEÇTİ

Süper Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Karadeniz fırtınası, 368 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 1 yılı aşkın süredir evinde sırtı yere gelmeyen bordo-mavili ekip bu süreçte sahasından 14 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de evinde yenilmezlik serisi sürdüren tek takım olan Karadeniz ekibi, hem serisini sürdürmek hem şampiyonluk kupasına erken kavuşmak için mücadele edecek.





AVCI'NIN GÖZTEPE KARNESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde 8 kez karşılaştığı Göztepe karşısında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takımın başında olduğu dönemde boyunca 3 kez Göztepe'yle karşılaşan Avcı, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

AVCI TOMAS'A KARŞI ÜSTÜN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe'nin yeni hocası Stjepan Tomas, Süper Lig kariyerlerinde 1 kez karşılaştı. Tomas'ın Çaykur Rizespor'da görev aldığı dönem olan 2020-21 sezonunun 13'üncü haftasında karşılaşan teknik adamlardan Abdullah Avcı, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kariyerinde Trabzonspor'a karşı 2 kez kulübede yer alan Hırvat teknik adam, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarının başındayken Trabzonspor'a karşı 2 maçta galip gelemedi. Geçtiğimiz gün sarı kırmızı takımda göreve başlayan Tomas, takımı başında ilk karşılaşmasına çıkacak.