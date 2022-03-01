Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyasppor'u 2-0 elediği maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun sezonu kapatma riski bulunuyor.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; diz altında kırık şüphesi bulunan Hugo'nun bacağı alçıya alındı. Tam tanının konulmasının ardından 30 yaşındaki futbolcunun sezonu kapatma riski bulunuyor.
TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA:
Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven futbolcumuz Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Kibar Yaşar Güven, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" dedi.