Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Anastasios Bakasetas, dev kulüpleri peşine takmış durumda.
TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas'a dev teklif! Yunan oyuncunun cevabı...
Trabzonspor haberi | Bu sezon bordo-mavililerin başarısında önemli bir katkı sağlayan Anastasios Bakasetas'a devre arası transfer döneminde flaş bir transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Devre arasında birçok takımın istediği Yunan yıldıza Portekiz devi Sporting Lizbon'un teklif yaptığı ifade edildi. İşte Bakasetas'ın teklife verdiği yanıt ve bordo-mavililere önerilen bonservis bedeli...
Devre arasında birçok takım, Karadeniz Fırtınası'nda yıldızı parlayan Yunan orta saha için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.
Sabah'tan Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre; bu kulüpler arasında en ciddi teklifi Portekiz devi Sporting Lizbon yaptı.