TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas'a dev teklif! Yunan oyuncunun cevabı...

Trabzonspor haberi | Bu sezon bordo-mavililerin başarısında önemli bir katkı sağlayan Anastasios Bakasetas'a devre arası transfer döneminde flaş bir transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Devre arasında birçok takımın istediği Yunan yıldıza Portekiz devi Sporting Lizbon'un teklif yaptığı ifade edildi. İşte Bakasetas'ın teklife verdiği yanıt ve bordo-mavililere önerilen bonservis bedeli...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 13:15