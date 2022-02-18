88 BİNE KADAR DÜŞMÜŞTÜ

2019-20 sezonunda 192 bin adet forma satışı ile kulüp tarihinin rekoru kırılırken, geçen sezon ise bu rakam koronavirüs salgınının olumsuz etkisi ile 88 bine kadar düşmüştü. Bordo-mavili takımın bu dönem şampiyonluk mücadelesinde yoluna açık ara devam etmesi forma satışlarına da oldukça olumlu yansıdı. Kulüpten alınan bilgilere göre şu ana kadar satış sayısı 150 bini aştı. Taleplere yetişmek için 50 bin adet yeni forma siparişi de verildi. Yeni formaların da raflardaki yerini almasının ardından kulüp tarihinin en fazla forma satışının gerçekleşmesi ve 200 bin hedefine ulaşılarak rekor kırılması amaçlanıyor. İlgi her geçen gün artıyor.