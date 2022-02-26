Djaniny de yüzde yüz kaçırdı. Bundan sonraki süreçte gelgit olsa ve karşılıklı goller kaçsa da Avcı, ikinci yarının başı ve bitime doğru kademeli olarak oyun risklerini doğru şekilde aldı. Verdiği mesaj da 'benim takımım kaybetmemeye değil, kazanmaya oynar' oldu. Bunun için de bütün riskleri aldığını kazanmak için Koita ve Berat'ı da oyuna atarak gösterdi.