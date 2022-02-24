TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Kayserispor maçına hazır
Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 18:45
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak düzenlenen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı gerçekleşti.
Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maç, Medical Park Stadı'nda cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
DİĞER HABERLER