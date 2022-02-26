Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluk yolunca büyük bir kırılma noktası yaşadı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca fırtınası! Dikkat çeken istatistik
Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-mavililer, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleyi 90+8. dakikada Anthony Nwakaeme'nin penaltıdan attığı golle 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'da uzatma dakikalarında gelen galibiyetin mimarlarından biri de Edin Visca oldu. Ara transfer döneminde bordo-mavili takıma katılan yıldız futbolcu, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic ve 45+1. dakikada Mame Thiam'ın bulduğu gollerle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Trabzonspor, 49. dakikada Edin Visca ve 59. dakikada Djaniny ile skora dengeyi getirdi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Nwakaeme penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'un puanı 66 oldu ve en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkı 17'ye yükseldi. Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı.