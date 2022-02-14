Trabzonspor'da Edin Visca resitali!
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor Konyaspor Edin Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundan dev bir adıma imza attı. İşte Visca'nın muhteşem istatistiği...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40
2019'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Edin Visca son olarak Ocak 2019'da üst üste 3 Süper Lig karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Boşnak futbolcu, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan sonra Konyaspor ağlarını da sarsarak 2 yıl sonra başarısını tekrarladı. 31 yaşındaki futbolcu Konyaspor'a karşı kariyerinde 6. golünü kaydetti. Maç sonunda taraftarlar Visca'nın performansını ayakta alkışladı. Süper yıldız maçın ardından çok net konuştu: Önemli olan gol veya asist değil, sadece şampiyonluk.