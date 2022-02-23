TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızları Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızları Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da, özellikle hücum hattı ön plana çıktı. Sezonun başından bu yana oldukça başarılı bir grafik çizen takımın yıldız oyuncuları Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas şimdiden kendi maliyetlerinin yüzde 80’ini çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40