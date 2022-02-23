Süper Lig'de her hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Anastasios Bakasetas performanslarıyla fırtına gibi esiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızları Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!
Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da, özellikle hücum hattı ön plana çıktı. Sezonun başından bu yana oldukça başarılı bir grafik çizen takımın yıldız oyuncuları Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas şimdiden kendi maliyetlerinin yüzde 80’ini çıkardı.
Muhteşem üçlü, bu sezon kazandırdıklarıyla yıllık ücretlerinin %80'ini şimdiden çıkarıp kasayı doldurdu. Nwakaeme, 8 gol-8 asistle bordo-mavililerin hanesine 20 puan yazdırdı. Yıllık 23 milyon TL alan Nijeryalı yıldızın, gol ve asistleriyle Trabzonspor, 19 milyon 250 bin TL kazandı.
Sabah'ın haberine göre; Cornelius, 12 gol-3 asistle oynadı. 23 milyon TL ücret alan Danimarkalı santrfor, 15 puana katkı verip takıma 16.5 milyon TL prim kazandırdı.