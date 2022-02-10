Abdullah Avcı'nın geldiği günden bu yana en geniş rotasyonu yaptığı karşılaşmayı seyrettik. Kimisi direkt ilk 11'e, kimisi ilk 21'e transfer edilmiş bir kadroydu bu, rotasyon desek de.
Genel görüntü itibariyle, sahadaki oyuncu grubunun oyun olarak vaat ettiği şey kocaman bir belirsizlikti.
Yunus Emre Sel Denizlispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile kozlarını paylaştı. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Yunus Emre Sel de Fırtına'nın çeyrek bilete yükseldiği müsabaka ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Abdullah Avcı'nın geldiği günden bu yana en geniş rotasyonu yaptığı karşılaşmayı seyrettik. Kimisi direkt ilk 11'e, kimisi ilk 21'e transfer edilmiş bir kadroydu bu, rotasyon desek de.
Ne takım halinde ne bireysel olarak oyunu değiştirebileceği hissini veren tek bir oyuncu bile görememesi Abdullah Avcı'nın da dikkatini çekti.
Denizlispor'un hırsı ve azmi karşısında bocalayan, bocalamasına rağmen istifini hiç bozmadan aynı tuhaf boş vermişlikle oynayan oyuncu grubunu silkelemek için Bakasetas'ı oyuna aldı.
Bakasetas'ın oyuna girmesiyle sahaya bir organizasyon otoritesi süren Abdullah Avcı, Puchacz'ın da oyuna girmesiyle Kouassi'yi forvete sürdü. Bir kaç dakika sonra da maç içinde ilk kez bir kaç pas üst üste yapabilen Trabzonspor, Enis'in yerine forvete geçen Kouassi'nin ayağından gelen golle 1-2 öne geçti.