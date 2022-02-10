Abdullah Avcı'nın geldiği günden bu yana en geniş rotasyonu yaptığı karşılaşmayı seyrettik. Kimisi direkt ilk 11'e, kimisi ilk 21'e transfer edilmiş bir kadroydu bu, rotasyon desek de.

Genel görüntü itibariyle, sahadaki oyuncu grubunun oyun olarak vaat ettiği şey kocaman bir belirsizlikti.



