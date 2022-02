Akdeniz'den Adalar'a, Marmara'dan Boğaz'a, Boğaz'dan Karadeniz'e kadar bütün denizlerinde Trabzonspor'un hüküm sürdüğü bir çağ. Hedefe yürüyen Trabzonspor'un bundan sonraki çıtası, bu başarıların sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesi. Her sezon şampiyon olamaz elbette ama sağlıklı yapıyla her an hedefin yakınında kalabilir.