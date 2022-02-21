Farioli topa sahip olup, en kısa yoldan kendi kalesinden hücum geçişini rakip savunmanın arkasına koşucu oyuncuları ile sağlayan ve bu şekilde sonuca gitmeye çalışan bir teknik adam. Bunun haricinde de çok fazla bir planı yok. Böyle bir teknik direktöre karşı Abdullah Avcı da savunmayı hücumun bir parçası olarak kullandı.