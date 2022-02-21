REHA KAPSAL - AYRI LİG!
Trabzonspor ligde doludizgin giderken özellikle Farioli geldikten sonra çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor'a karşı deplasmanda nasıl bir görüntü çizeceği çoğu futbolsever için merak konusuydu.
REHA KAPSAL - AYRI LİG!
Trabzonspor ligde doludizgin giderken özellikle Farioli geldikten sonra çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor'a karşı deplasmanda nasıl bir görüntü çizeceği çoğu futbolsever için merak konusuydu.
Trabzonspor'u değerlendirirken insanların unuttuğu en önemli şey şu. Eksikleri, sakatlanıp sezonu tamamlayan, kart cezalısı olan, Covid olan oyuncuları olmasa da fark etmiyor. Çünkü saha içinde bu isimlere bağımlı bir oyun oynamıyorlar.
Abdullah Avcı oyun gücünün en önemli şey olduğuna herkesi inandırmış. Bu değerli oyun organizasyonunun kaliteli futbolcuların bile üzerinde olması sahada diğer rakiplerine göre farkı getirdiği gibi başarıyı da peşinde getirmesi gayet doğal.
Farioli topa sahip olup, en kısa yoldan kendi kalesinden hücum geçişini rakip savunmanın arkasına koşucu oyuncuları ile sağlayan ve bu şekilde sonuca gitmeye çalışan bir teknik adam. Bunun haricinde de çok fazla bir planı yok. Böyle bir teknik direktöre karşı Abdullah Avcı da savunmayı hücumun bir parçası olarak kullandı.
Ön alanda doğru konumlanmalarla yaptığı presle rakibini hataya zorlayarak takımını oynattı. Ve bu oyun kurgusuyla ilk 40 dakikada 4-0'lık net bir skoru sağladı. Farioli genç bir teknik adam. Daha çok eksiği var. Gideceği yol da var. Ama Avcı gibi usta, başarılı ve tecrübeli bir teknik adama karşı saha içinde çaresizlik de yaşadı.
Alanyaspor tuzaklar kurup, rakibine sıkıntı yaratmayı düşündü. Ancak 'zehire karşı panzehir' üreten Avcı, teknik adam ustalığını da göstererek zor geçmesi beklenen bir deplasmanda çok rahat 3 puan almasını bildi.
Bazı maçlardaki gibi skoru aldıktan sonra geriye yaslanmak yerine baskıyı daha artırdı. Takımın doğru bir şekilde dizginlerini bırakarak rakip yarı alanda yaptığı oyun anlayışıyla galip gelmesini bildi. Gelinen süreçte şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: "Trabzonspor'un ve diğer takımların ayrı oynadığı bir lig seyrediyoruz."
YUNUS EMRE SEL - NE GEÇMİŞ TÜKENDİ NE DE YARINLAR
Karşısında futbol oynamaya çalışan rakipler olduğu zaman Trabzonspor da ligin her alanda lideri olarak gereğini yapıyor. Geçmişte olduğu gibi, yarınlarda olacağı gibi... -Hayat yeniler bizleri-
Farioli, alamet-i farikası olan pas oyunu ısrarını sürdürüyor. Bu oyun anlayışıyla Alanyaspor'u devraldığından beri namağluptu. Trabzonspor ise bu tip rakiplere karşı "tuzak pres" uygulama noktasında hem iştahlı hem becerikliydi.
Abdullah Avcı tarafında yenilenmesinin ve kazandığı tecrübelerin parıltısı Trabzonspor'un presinden tutun, gerektiğinde pençelerini saklayan bir kaplan gibi usulca yarı sahaya çekilip rakibi gafil avlama anlayışından her noktaya kadar belli oluyordu. "Geçse de yolumuz bozkırlardan..."
Avcı'nın Trabzonspor'u, geçen sezonun ikinci yarısında "daha iyi olma beklentileriyle" eleştiriliyordu. O dönem bu eleştiriler anlaşılabilirdi. Fakat birkaç hafta önce aynı eleştiriler gelince insan ister istemez durup düşünüyor - "İyi oyun nedir?" İyi oyun, bütün hedeflerinizin uzağında kaldığınızda oynadığınız oyunun adı mı?
Trabzonspor, bozkırlarda inşa edilmiş bahaneden şatolarda geçirdiği güzel ama boşa geçmiş yıllarının ardından nihayet yeni bir çağ açıyor. "Denizlere çıkar sokaklar."
Akdeniz'den Adalar'a, Marmara'dan Boğaz'a, Boğaz'dan Karadeniz'e kadar bütün denizlerinde Trabzonspor'un hüküm sürdüğü bir çağ. Hedefe yürüyen Trabzonspor'un bundan sonraki çıtası, bu başarıların sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesi. Her sezon şampiyon olamaz elbette ama sağlıklı yapıyla her an hedefin yakınında kalabilir.
Çıkmaz sanılan sokaklardan denize ulaşabilir. Çalışmak, üretmek, hazır olmak... Dünün, bugünün ve yarının Trabzonspor'un alnına yazdığı bir yazı bu. Satırlardan taşmadan, karalamadan, bembeyaz sayfalara yazdığı...