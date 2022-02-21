Trabzon'da yeşil ışıklarda şampiyonluk kupası!

Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-0'la geçen Trabzonspor, açık ara lider konumda bulunuyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de, geçiş hattı yoğun olan caddelerin trafik ışıklarına "O sene bu sene" yazısı ve şampiyonluk kupası ekledi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 17:06