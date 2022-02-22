Trabzonspor'da Andreas Cornelius'tan çifte hedef!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un, sezon başında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, hem şampiyonluğu hem de gol krallığını hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 14:16