Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un, sezon başında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, hem şampiyonluğu hem de gol krallığını hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Ligdeki 3 haftalık suskunluğunu Alanyaspor maçında bitiren Cornelius, gol sayısını 12'ye çıkardı; krallık yarışında Karagümrüklü Pesic ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok ile zirveyi paylaştı. Fanatik'te yer alan haberde, attığı golün yanı sıra hücumda arkadaşlarına önemli fırsatlar hazırlayan Danimarkalı yıldız, "Hedeflerimden biri gol krallığı... Ancak asıl hedef şampiyonluk. Mümkünse ikisini birden gerçekleştirmek istiyorum" dedi.