"Silah atılmadan bize yakışır kutlama yapmalıyız"

Bordo-mavili taraftarlardan Hasan Boğuşlu ise, "7'den 70'e şampiyonluğa inanmış durumdayız. Kendime ve aileme forma almaya geldim. Artık trafik lambalarında bile şampiyonluk kutlanıyor. Her tarafın bordo-mavi olması normal çünkü yıllardır bekleniyor. Halkta biliyorsunuz çok büyük heyecan ve farklı duygular var. Trabzonspor'u destekliyoruz ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kutlamalarımızı ve sevinçlerimizi saygı ve sevgi içerisinde, kimseye rahatsızlık vermeden kutlayacağız. Silah atılmadan, bize yakışır biçimde heyecanımızı yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.