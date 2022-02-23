Spor Toto Süper Lig'in bitimine 12. hafta kala en yakın rakibine 14 puanlık fark atan ve şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'a gönül veren bordo-mavili taraftarlar şehri süslemeye başladı. Trafik ışıklarındaki 'o sene, bu sene' görselleri ise yıllardır beklenen şampiyonluğun habercisi.
Trabzon bordo-maviye büründü! Taraftarlar şampiyonluk için heyecanlı...
Spor Toto Süper Lig'de bitime 12. hafta kala en yakın rakibine 14 puanlık fark atan ve şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da taraftarlar, şehri süslemeye başladı. Bordo-mavili takıma gönül veren taraftarlar, şimdiden şehri süslemeye başladı. Detaylar haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla zirvede bulunan Trabzonspor'un, ligin bitimine 12 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 14 puanlık bir fark bulunuyor.
Her geçen hafta adım adım şampiyonluğa yaklaşan Trabzonspor'da, büyük bir coşku ve heyecan hakim.