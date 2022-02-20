Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den sözleşme açıklaması!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-0 ile geçti. Mücadelenin yıldızı Anthony Nwakaeme, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, sözleşme durumuyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 18:12 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 18:31