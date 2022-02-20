Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den sözleşme açıklaması!
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-0 ile geçti. Mücadelenin yıldızı Anthony Nwakaeme, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, sözleşme durumuyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 18:12 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 18:31
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, sözleşme durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İŞTE NWAKAEME'NİN SÖZLERİ:
"Herhangi bir maçta rahatlamayacağımızı, maç önemsizmiş gibi davranmayacağımızı söylemiştim. Kupayı müzemize götürene kadar rahat davranmayacağız."
"Sözleşme konusunu, başkana sormalısınız. Trabzon'u seviyorum. Burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz."