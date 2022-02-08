Karadeniz temsilcisi rüya gibi bir sezon yaşıyor. Trabzonspor yoluna kazanarak devam ettikçe takılan İstanbul'un Üç Büyükleri şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşmıştı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fırtına henüz 24 hafta geride kalmışken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tarihi farklar attı. Bordo-mavililer, 6. sıradaki Kanarya ve 7. basamaktaki Kartal'ın 20'şer puan önünde. Ayrıca 13. sırada yer alan Cimbom'un da 29 puan önünde yer alıyor. Üç Büyüklere toplam 69 puan fark atarak inanılmaz bir başarı yakaladı.



ÖNCE KUPA SONRA KONYA

Süper Lig'de Trabzonspor'a şu ana kadar en çok yaklaşabilen takım 1 maç eksiğiyle 9 puan gerisinde bulunan Konyaspor. Bordo-mavililer bu hafta sonunda yeşil-beyazlı ekibi mağlup ederek onlarla da arayı açmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve kurmayları önce Denizlispor ile oynanacak kupa randevusunu düşünüyor. Bir yandan da Konyaspor analizlerine devam ediyorlar. Kupa mücadelesi biter bitmez rotalarını Konyaspor maçına kıracaklar. Analizlerini oyunculara aktaracaklar.



ÇİFTE KUPA PEŞINDE

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük kariyerinde 2 kupa bulunuyor. U-17 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu ve Trabzonspor ile Türkiye Süper Kupası. Usta çalıştırıcı, bu sezon henüz kazanamadığı iki kupa için de çok iddialı. Ligde takımı lider durumda. Ancak Avcı "Trabzonspor kupa ayırt etmez. Bizim için Türkiye Kupası da çok önemli. O kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek öğrencilerini motive ediyor.