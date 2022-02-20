Fırtına'da 5 oyuncu Alanyaspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı olan Bruno Peres, Djaniny Semedo, Uğurcan Çakır, Manolis Siopis ve Bakasetas, bugünkü karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, 5 oyuncuya dikkatli hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da 5 oyuncu sınırda!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 06:40