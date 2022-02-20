Fırtına'da 5 oyuncu Alanyaspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı olan Bruno Peres, Djaniny Semedo, Uğurcan Çakır, Manolis Siopis ve Bakasetas, bugünkü karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, 5 oyuncuya dikkatli hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.