Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi Zorbay Küçük oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan duyuruda, zorlu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 23:51 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022- 00:05
TFF tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük'ün yöneteceği duyuruldu.
Karşılaşma 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
İşte haftanın hakemleri:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
VaVaCars FAtih KAragümrük - Altay: Sarper Barış Saka
Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar