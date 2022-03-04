Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. 27. hafta itibarıyla en yakın rakibine 17 puan fark atan bordo-mavili takım, sarı-lacivertlileri mağlup etmesi halinde 37 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavilierde tek hedef Fenerbahçe'yi de yenerek gövde gösterisi yapmak... Hem ligde hem de kupada şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un başarısında şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın büyük payı var.

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon derbilerde muhteşem bir performans sergileyen Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı İstanbul'da devirmeyi başardı. Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başarırsa, aynı sezonda 3 büyük deplasmanda kazanan tek Trabzonspor hocası olacak.

Bu sezon birçok rekor kıran Abdullah Avcı, yeni bir apolet daha takmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu sezon İstanbul'da oynadığı maçların tamamını kazandı. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı 2-1 yendi. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında en az 6 maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalaması yakalayan isim Abdullah Avcı...

Tecrübeli teknik adam 59 maçta 131 puan topladı... 2.22 puan ortalaması yakaladı. Karadeniz Fırtınası bu sezonu dubleyle tamamlarsa 37 yıl sonra bir ilki başaracak.