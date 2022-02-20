Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca, bu maçta da gol atarsa bir ilki yaşayacak. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Devre arasında Başakşehir'den bordo-mavili takıma katılan Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirmişti. 32 yaşındaki oyuncu sadece 3 puan değil 3 maç üst üste gol atmanın sevincini de yaşamıştı. 3 yıl önce Başakşehir formasıyla da 3 hafta art arda fileleri sarsan Visca, Trabzonspor 'da da aynı başarıya ulaşarak rekorunu egale etmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Boşnak oyuncu şimdi gözünü Alanya maçına çevirdi. Visca bugün de ağları havalandırırsa kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol sevinci yaşamış olacak.