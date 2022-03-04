Fenerbahçe, pazar günü sezonun kalan bölümünün en kritik maçlarından birine çıkacak. Ligde 3'te 3 yapan Sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'u da yenip Şampiyonlar Ligi bileti konusunda ne kadar iddialı olduğunu göstermek istiyor.
Marek Hamsik ve Mesut Özil Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oynayacaklar mı? İşte son durum
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Üst üste 3 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı-lacivertliler, lideri devireren Avrupa sırasında yükselmek ve morallenmek istiyor. Bordo-mavililer ise serisini sürdürme peşinde... Fenerbahçe'de Mesut Özil, Trabzonspor'da ise Marek Hamsik'in son durumları merak edilirken, derbide oynayıp oynamayacağı ise belli oldu. İşte son gelişmeler... | Fenerbahçe Trabzonspor derbi haberleri
Fanatik'in haberine göre; Bu zorlu karşılaşma öncesi Mesut Özil'in takıma dönmesi herkese moral verdi. Üstelik yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tam anlamıyla şov yaptı. Tecrübeli oyuncunu hazır görünmesine rağmen İsmail Kartal, 1.5 aydır sahalardan uzak kalan öğrencisini ilk 11'de görevlendirme konusunda tereddütlü.
MESUT ÖZİL: KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM
Kartal, Mesut'u kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almaya sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun hocasıyla yaptığı konuşmada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor, bizim için en önemli maç konumunda. Zaten takıma uzun süredir katkı sağlayamadım...