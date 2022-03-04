MESUT ÖZİL: KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Kartal, Mesut'u kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almaya sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun hocasıyla yaptığı konuşmada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor, bizim için en önemli maç konumunda. Zaten takıma uzun süredir katkı sağlayamadım...