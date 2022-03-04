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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Lille'in cevabı...
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta itibarıyla en yakın rakibine 17 puan fark atan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo-mavililerin Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı için devreye girdiği iddia edilirken, Fransız temsilcisinden yanıt geldi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2022- 14:37
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu oyunculardan birisi de milli futbolcu Yusuf Yazıcı.
Satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Lille ile temas kurduğu ve Yusuf ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.