Sezon başından beri ligde sadece 1 kez yenilen ve 17 haftadır zirveye ambargo koyan Trabzonspor, çifte kupa peşinde. Bordo- mavililer geçtiğimiz hafta en yakın takipçisi Konyaspor'u yenerek bir maçı eksik rakibi ile puan farkını 12'ye çıkarmıştı. Hem ligde hem de kupada çifte mutluluk hedefleyen Abdullah Avcı, bu müthiş sezonda tarihe geçebilir.





