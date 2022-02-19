Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da farklı bir detay ortaya çıktı. Bordo-mavililer 1988-89 sezonunda topladığı 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor, 25. haftaya kadar yakaladığı ortalamasını sürdürmesi durumunda sezonu 91 puanla tamamlayacak. Ancak kalan maçlarını galibiyetle tamamlaması durumunda 99 puana ulaşacak. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, gözünü yeni bir rekora dikti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Fırtına, 25 haftada 60 puanla lider olduğu ligde en çok puana ulaşan takım da olmak istiyor. Karadeniz devi, 1988-89 sezonunda topladığı 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor, 25. haftaya kadar yakaladığı ortalamasını sürdürmesi durumunda sezonu 91 puanla tamamlayacak. Ancak kalan maçlarını galibiyetle tamamlaması durumunda 99 puana ulaşacak.