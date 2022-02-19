Trabzonspor gözünü rekora dikti! Fenerbahçe...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da farklı bir detay ortaya çıktı. Bordo-mavililer 1988-89 sezonunda topladığı 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor, 25. haftaya kadar yakaladığı ortalamasını sürdürmesi durumunda sezonu 91 puanla tamamlayacak. Ancak kalan maçlarını galibiyetle tamamlaması durumunda 99 puana ulaşacak. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 06:40