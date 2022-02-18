TRANSFER HABERİ: İtalyan basını duyurdu! Trabzonspor'dan Athanasios Androutsos bombası
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, sezon sonu yapılacak takviyeler için çalışmalarına başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre, bordo mavililer, Olympiakos forması giyen Yunan sağ bek Athanasios Androutsos ile ilgileniyor. İşte flaş gelişmenin detayları | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 06:40
Bordo-mavililerin, 24 yaşındaki savunmacının menajeriyle iletişime geçtiği iddia ediliyor. Hatta Fırtına'nın ara dönemde bu transferi bitirmek istediği ama başaramadığı da haberin detaylarında belirtildi. Bu sezon toplam 19 maçta Olympiakos forması giyen 1.82 boyundaki futbolcu, toplam 985 dakika süre alabildi. Sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Yunanistan Milli Takımı'nın alt yaş gruplarındaki performansıyla dikkat çeken Androutsos, A milli takım ile de 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.