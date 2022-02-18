TRANSFER HABERİ: İtalyan basını duyurdu! Trabzonspor'dan Athanasios Androutsos bombası

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, sezon sonu yapılacak takviyeler için çalışmalarına başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre, bordo mavililer, Olympiakos forması giyen Yunan sağ bek Athanasios Androutsos ile ilgileniyor. İşte flaş gelişmenin detayları | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 06:40