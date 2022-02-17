Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik için ocak ayında müthiş bir teklif aldığı ortaya çıktı.
TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Marek Hamsik için dev teklif! Fırtına'nın kararı...
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik için ara transfer döneminde astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan bir Suudi Arabistan takımı, Slovak futbolcu için bordo mavililerin kapısını çaldı. İşte o teklifin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Akşam'ın haberine göre, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Trabzonspor, Marek Hamsik için gelen astronomik teklifi elinin tersiyle geri çevirdi.
TRABZONSPOR GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
Adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çaldı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililere 4 milyon euro öneren Arap ekibi, Fırtına'dan ret yedi.