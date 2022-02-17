TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Marek Hamsik için dev teklif! Fırtına'nın kararı...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik için ara transfer döneminde astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan bir Suudi Arabistan takımı, Slovak futbolcu için bordo mavililerin kapısını çaldı. İşte o teklifin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 18:50