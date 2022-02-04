Stoper takviyesi için son ana kadar hamle yapılacak. Birçok yerli savunmacı için temas kurulsa da istenen gelişme sağlanamadı. Fotomaç'ın derlediği habere göre yönetim rotasını yabancıya kırdı.
Trabzonspor'dan stoper takviyesi! Lazio'dan Patric için harekete geçtiler...
Süper Lig'in lideri Trabzonspor birçok transferde istediği hamleyi yaparken savunma konusunda transferi sonuçlandıramadı. Bu gelişmenin ardından yerli stoper de istediği verimi alamayan bordo-mavililer gündemine Lazio'da forma giyen Patric'i aldı. İşte tüm detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40
Trondsen'in ayrılma ihtimali karşısında bu bölge için arayış içerisinde olan bordo-mavililerin Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Patric'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak Trondsen'in ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi.
28 yaşındaki sağ stoper Patric bu sezon Lazio ile 15 maça çıktı. İtalyan ekibinin formasını toplamda 140 kez giyen 28 yaşındaki yıldız İspanya doğumlu.