Trondsen'in ayrılma ihtimali karşısında bu bölge için arayış içerisinde olan bordo-mavililerin Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Patric'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak Trondsen'in ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi.



