Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Bordo-mavililerde hazırlıklar sürmeye devam ederken transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşandı. Trabzonspor'un golcü ismi Djaniny için Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bordo-mavililer ise futbolcuyu satmamakta ısrarcı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Djaniny Semedo'ya Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre sezon başında olduğu gibi menajerler vasıtasıyla yine Trabzonspor'un kapısı çalındı. Bordo-Mavili yönetim ise şampiyonluğa gidilen süreçte kesinlikle Djaniny'yi satmayacaklarını ve bu doğrultuda pazarlık dahi yapmayacaklarını iletti. Abdullah Avcı'nın kalan 15 lig maçı öncesi düzenli kullandığı hiçbir oyuncusunu bırakmak istemediği öğrenilirken, daha önce Hugo konusunda da net şekilde kapı kapatılmıştı.