Trabzonspor Djaniny'i satmayacak!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Bordo-mavililerde hazırlıklar sürmeye devam ederken transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşandı. Trabzonspor'un golcü ismi Djaniny için Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bordo-mavililer ise futbolcuyu satmamakta ısrarcı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40