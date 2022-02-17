Trabzonspor'da 'biyonik' adam Edin Visca!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca performansıyla adeta büyülemeye devam ediyor. Bordo-mavililerin Boşnak yıldızın bir diğer dikkat çeken özelliği ise 2010- 11'den beri Süper Lig'de hiç büyük sakatlık yaşamaması. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 06:40