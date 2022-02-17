Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca performansıyla adeta büyülemeye devam ediyor. Bordo-mavililerin Boşnak yıldızın bir diğer dikkat çeken özelliği ise 2010- 11'den beri Süper Lig'de hiç büyük sakatlık yaşamaması. (TS spor haberleri)
Fırtına'ya devre arasında gelen ve 3 maçta attığı 4 golle şimdiden aldığı parayı helal ettiren Edin Visca bir 'biyonik' adam. Fotomaç'ın derlediği habere göre Bosnalı yıldızın en önemli özelliği istikrarı ve az sakatlanması. 2010- 11'den beri Süper Lig'de olan Visca hiç büyük sakatlık yaşamadı. En uzun ayrılığı geçen sezon 49 gün uzak kalması. Onun da büyük kısmı A. Kocaman'la yaşadığı sorundan.