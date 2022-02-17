Trabzonspor fark yaratıyor! O istatistik dikkat çekti...
Trabzonspor bu sezona adeta damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavililer karşılaşmaların her anında fark yaratıyor. Trabzonspor bu süreçte oynadığı maçların 25'i ilk kırkbeş dakikada gelirken, ikinci yarılarda kaydettiği golün toplamı ise 19 oldu. Gollerin çeyrek dilimler halindeki dağılımı da neredeyse eşit. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 06:40
OYUNUN HER ANINDA GOLÜ BULUYOR
Fırtına ilk 15 dakikalık periyotlarda 8 gol atmayı başardı. 15 ila 30. dakikalar arasında ise 9 gol buldu. İlk yarının son çeyreği olan 30 ile 45. dakikalar arasında da 8 kez fileleri sarstı. Trabzonspor karşılaşmaların ikinci yarılarında da aralıksız gol bulmaya devam etti... Bordo-mavililer 45 ila 60. dakikalar arasında 6 gol atarken nispeten en az golü ise 60 ila 75. dakikalar arasında kaydetti. Bu bölümde 5 golde kaldı. Bordo-mavililer maçların son 15 dakikalık bölümünde ise yine 8 gol atmayı başardı... Trabzonspor, kalesinde ise 25 maçta sadece 18 gole geçit verdi. Maç başına 1.76 gol atarken, 0.72 gol yedi.