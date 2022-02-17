Trabzonspor fark yaratıyor! O istatistik dikkat çekti...

Trabzonspor bu sezona adeta damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavililer karşılaşmaların her anında fark yaratıyor. Trabzonspor bu süreçte oynadığı maçların 25'i ilk kırkbeş dakikada gelirken, ikinci yarılarda kaydettiği golün toplamı ise 19 oldu. Gollerin çeyrek dilimler halindeki dağılımı da neredeyse eşit. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 06:40