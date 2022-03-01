Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da hücum yükünü çeken isimlerden Anthony Nwakaeme, ligin 27'nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor maçını 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, istatistikleriyle de göz doldurdu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme Süper Lig'e damga vurdu! O istatistiklerde lider
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta itibarıyla Trabzonspor, en yakın rakibine 17 puan fark atarak açık ara liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerin yıldız ismi Anthony Nwakaeme'nin bu sezonki istatistikleri göze çarparken, Nijeryalı futbolcu bazı alanlarda ise lider oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Comparisonator verilerine göre 7 şut pası ile haftanın en iyisi olan Nijeryalı futbolcusu, 1.87 ile en fazla asist beklentisi yaratan oyuncu oldu. 67 pas ile en haftanın en iyi kanat oyuncusu performansını sergileyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu 67 başarılı pasla haftanın en iyisi olurken, ligde ise toplamda 710 başarılı pasla ligin en iyi 3 oyuncusundan biri konumunda. Haftayı da 6 anahtar pasla kapatan Nwakaeme 45 pasla da ligin lideri.
Ayrıca bordo mavili takımın oyuncusu 3'üncü bölgede 42 pas yaparak haftayı 1'incilikle kapatırken toplamda ise rakip ceza sahası çevresinde 296 pas yapma başarısı gösterdi.