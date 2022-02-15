Karadeniz ekibinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de flaş detay! Sözleşmesi...
Trabzonspor'un yıldız futbolcu Nwakaeme ile sözleşme konusunda pazarlıklar resmen başladı. Bordo-mavililer daha önce 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 500 bin Euro önermişti. Nijeryalı futbolcunun menajerini Trabzon'a getiren yönetim bu sözleşme sürecini bu hafta bitirmek istiyor. (TS spor haberleri)
2.5 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ
Bordo mavili yönetim, 3 yıllık yeni kontrat yapmak istediği Nijeryalı yıldıza daha önce 1 milyon Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 500 bin Euro önermişti.
MENAJERİ TRABZON'DA
Sabah'ın haberine göre; Menajerini Trabzon'a getiren 32 yaşındaki oyuncunun, imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmeleri bu hafta içi Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştireceği öğrenildi.