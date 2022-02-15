TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de flaş detay! Sözleşmesi...

Trabzonspor'un yıldız futbolcu Nwakaeme ile sözleşme konusunda pazarlıklar resmen başladı. Bordo-mavililer daha önce 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 500 bin Euro önermişti. Nijeryalı futbolcunun menajerini Trabzon'a getiren yönetim bu sözleşme sürecini bu hafta bitirmek istiyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 11:18