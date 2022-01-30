Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da Edin Visca, Galatasaray maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Boşnak yıldız, Süper Lig'de oynadığı dönemde, çıktığı 366. üst düzey resmi maçta 100 golü bulurken asist kategorisinde de inanılmaz rakamlara sahip. İşte o istatistik... (TS spor haberleri)
Edin Visca, Süper Lig'de oynadığı dönemde, çıktığı 366. üst düzey resmi maçta 100 golü bulurken asist kategorisinde de inanılmaz rakamlara sahip. Fotomaç'ın derlediği habere göre Boşnak yıldızın, Türkiye kariyerinde 101 asisti bulunuyor. Visca hem gol hem de asistte '100' barajını aştı ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza'nın (344 maç, 169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk futbolcu oldu. 1.72 boyundaki futbolcu, Trabzonspor ile şampiyon olmak istediğini belirtti ve "Bu camia çok istedi. Şimdi onları mutlu etmem gerek" diye konuştu.