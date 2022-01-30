Trabzonspor'da Edin Visca tarihe geçti!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da Edin Visca, Galatasaray maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Boşnak yıldız, Süper Lig'de oynadığı dönemde, çıktığı 366. üst düzey resmi maçta 100 golü bulurken asist kategorisinde de inanılmaz rakamlara sahip. İşte o istatistik... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40