TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını da şampiyonluk ateşini yaktı!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını da şampiyonluk ateşini yaktı!

Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Konyaspor kritik bir maça çıktı. Ligde ilk 2 sırada yer alan iki ekibin mücadelesinde bordo mavili takım, karşılaşmadan galip ayrılmasını birdi. Maçın ardından Trabzon yerel basını ise şampiyonluk ateşini yaktı. İşte Trabzon yerel basınında atılan manşetler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 10:59