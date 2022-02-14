Trabzonspor - Konyaspor maçı sırasında tribünde fenalaşan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonsporlu futbolcular Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan ve Uğurcan Çakır ile bazı yöneticiler de cenaze törenine katıldı.