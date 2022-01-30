Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yan bakılmıyor!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da Nwakaeme'ye rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Beşiktaşlı Valentin Rosier, Fırtına'nın 32 yaşındaki yıldızını övdü. Rosier'ye "Süper Lig'de en çok zorlandığın isim kim?" diye soruldu. Fransız yıldız "Trabzonspor'dan Nwakaeme. Adam çok güçlü. Ben onun yanında küçük kalıyorum" yanıtını verdi. Başakşehirli Caiçara da 0-0 biten Trabzonspor mücadelesinin ardından "İyi ki bu maçta Nwakaeme oynamadı. Çok hızlı ve çok güçlü. Şükürler olsun ki sahada yoktu" ifadelerini kullanmıştı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40