İki takım arasında bu maçta birçok faktör ortaya çıksa da bunun en temeli böyle final niteliğindeki, önem derecesi yüksek maçlarda o baskıyı takım halinde oyuncuların saha içinde kaldırması gerektiği gibi o stres ve gerginliğin yaratacağı atmosferde performans vermeleri kolay değildir. Bu da farklı bir zihinsel dayanıklılık gerektirir. Trabzonsporlu oyuncuların tecrübeleriyle bu psikolojik üstünlüğü, Konyasporlulara göre daha iyi olduğundan saha içinde oynanan oyun dengesini de hemen hemen tüm 90 dakika Konyaspor'dan daha başarılı bir şekilde ortaya koydular.