Ahmet Çakar'dan Trabzonspor sözleri: Şampiyonluk için geri sayıma geçtiler

Süper Lig'in 25. hafatsında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çakar, "Her ne kadar Konyaspor'un bir maçı eksik olsa da Trabzonspor çok uzun yıllar sonra anasının ak sütü gibi hak ettiği bir şampiyonluğu almak için geri sayımda. Maçın geneline baktığımızda da birinci ile ikincinin maçında çok şey birinci sıradaki takımın istediği gibi oldu." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40