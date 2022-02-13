Trabzonspor'da camia Konyaspor maçına kenetenmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre, yönetimin ekstra gündemi ise Anthony Nwakaeme. Nijeryalı yıldız menajerlerini devreden çıkararak bordo-mavililer ile anlaşmaya varmıştı.
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu Anthony Nwakaeme transferi için bizzat devrede!
Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor'da, bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Bordo mavililerde beklenen haber geldi. Yönetim, taraftarın sevgilisi Anthony Nwakeme için harekete geçti. Sözleşme sürecinde Başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat devrede olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 06:40
32 yaşındaki futbolcu bu aşamada menajerini şehre çağırarak evrak işlerinin tamamlanmasını istemişti. Şimdiden kulübün efsanelerinden olan Nwakaeme ile ilgili görüşmeleri başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat yürütecek.
Kısa süre içinde 'Sihirbaz' lakaplı büyük yeteneğin Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.