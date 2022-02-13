Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 11 defa fileleri sarsan Andreas Cornelius son 2 maçı ise boş geçmişti. Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ağları havalandıramayan Danimarkalı yıldız, Konyaspor'u gözüne kestirdi. Fotomaç'ın haberine göre; İdmanlarda da bir hayli hırslı olan tecrübeli hücum oyuncusu 2 maçlık suskunluğunu bozmak istiyor. Takım arkadaşları ve Abdullah Avcı da ona bu konuda destek veriyor.