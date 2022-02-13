Süper Lig: Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!

Süper Lig: Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Ligde ilk 2 sırada bulunan iki takım, heyecan dolu 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde maçın VAR hakemi de belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 10:47