Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Gene büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Şunu mu söylesek, şampiyonluk ışığını görüyoruz galiba. 13 hafta kaldı, 12 puan fark var."

"Bugün de şampiyonluk için büyük adımlardan birini attık. Artık ne diyebiliriz, belki artık pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor. "

"Konyaspor'un bulunduğu yer harika. Buraya çalışarak ve özgüvenleri ile geldiler. Her bölgede çok iyi planları olan bir takım. Biz de bu planlara karşı iyi çalıştık. Bugün farka da gidebilirdik."

"Bir taraftarımız heyecandan dolayı hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Taraftarımız sakin olsun, sabırlı olsun. Bunun sonu çok güzel olacak. Ricam bu."

"Bizim için harika geçen bir sezon oluyor. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttiğimizi ve şehrin bunu istediğini biliyoruz. Harika bir 25 maç geçti. Süreç devam edecek. Puan farkının hiç olmadığını düşünerek, en iyisini yapmak istiyoruz."