Abdullah Avcı geldiği günden bu yana öğrencileriyle bire bir temas kurarak onların hem sorunlarını hem fikirlerini dinliyor hem de karşılaşmalar için motive ediyor. Sıkıntılı bir süreçte 10 Kasım 2020 tarihinde Fırtına'nın başına gelen Avcı 444 günde bordo-mavilileri dipten alıp zirveye kadar taşıdı. Müzeye bir de Süper Kupa'yı taşımayı başardı.





