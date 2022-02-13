Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımında ilk 11'i belli oldu. İşte Trabzonspor Konyaspor maçının ilk 11'leri...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Bir maç eksiği olan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20'ye 10 üstünlüğü bulunuyor. 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü. İşte Trabzonspor Konyaspor maçının ilk 11'leri...

📆TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

📋TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ📋

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor(Muhtemel): Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi.

📌EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

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🟡SARI KART ALARMI🟡

Bordo-mavili takımda, kritik Konyaspor maçı öncesi Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

👉KONYASPOR'DA AHMED HASSAN DÖNÜYOR

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Hassan'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Sokol Cikalleshi'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.