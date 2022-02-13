Bir tarafta bu sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Trabzonspor, diğer yanda Anadolu'nun yükselen güçlü sesi Konyaspor. Puan cetvelinde 1 maç fazlası bulunan bordo-mavililer en yakın takipçisi olan Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi Şenol Güneş Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleden 3 puan çıkarmak. Böylece en yakın takipçisiyle de puan farkı açılacak ve şampiyonluk yarışında önemli bir viraj dönülmüş olacak.



Fotomaç'ın haberine göre, Abdullah Avcı bu önemli randevu öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı "Tam konsantre olun. Konya birlikte hareket eden bir takım. Bize boşluk bırakmak istemeyecekler. Bu yüzden maçın başından sonuna kadar sabırlı olun. Skor ne olursa olsun disiplinden kopmak yok. Herkes sisteme uysun" dedi. Avcı taraftar desteğinin bu karşılaşmada kendileri için büyük avantaj olduğunu hatırlatıp onlardan bir an bile susmamalarını istedi.



BRUNO PERES CEZALI, 4 İSİM SINIRDA



Trabzonspor'da Bruno Peres kırmızı kart cezalısı olduğu için bugünkü Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Brezilyalı sağ bekin yerine sezonun jokeri Dorukhan Toköz'ün çekilmesi bekleniyor. Ayrıca Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanını kaçıracaklar. Abdullah Avcı, sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı "Pozisyon gereği karta bir şey demem ama hakemle veya rakiple tartışarak bizi bir sonraki maçta yalnız bırakmayın" dedi.



HAMSİK ÇALIŞTI AMA



Trabzonspor'da hafta boyunca Marek Hamsik'in durumu merak ediliyordu. Slovak yıldız dünkü çalışmada ilk defa antrenmanın tamamına katıldı. İdman boyunca da ağrı hissetmedi. Ancak Abdullah Avcı'nın yine de oyuncusunu riske etmeyeceği ve maça kulübede başlatacağı öğrenildi.



AKYAZI'DAN ÇIKIŞ YOK



Şenol Güneş Stadı, Trabzonspor için tam bir kale... Bordo-mavililer sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer ardından çıktığı 18 mücadelede 12 galibiyet aldı. 6 müsabaka eşitlikle sonuçlandı.



MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswıl, Hugo, Puchacz, Sıopıs, Bakasetas, A. Ömür, Vısca, Nwakaeme, Cornelıus.



KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi.