Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlıyor. Bir maç eksiği olan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20'ye 10 üstünlüğü bulunuyor. 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

📋TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ📋

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan.

📆TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA 📺

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırladığı maç bu akşam saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapıyor.

📌EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

🟡SARI KART ALARMI🟡

Bordo-mavili takımda, Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.